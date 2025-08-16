Робота для пенсіонерів у Рівному є не лише заробітком, а шансом залишатися активним, підтримувати соціальну взаємодію та самореалізовуватись.

Робота для пенсіонерів у Рівному стала ще доступнішою завдяки новим можливостям у транспортній, торгівельній і телекомунікаційній сферах, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії розміщені на сайті work.ua.

Роботодавці активно пропонують посади, які передбачають гнучкий графік, стабільну оплату та зручні умови праці.

Автопарк G Car запрошує на позицію водія таксі. Вакансія передбачає співпрацю без застав, одразу з 65% від виручки. Працівник користується авто самостійно, без передачі третім особам, а також має змогу викупити транспортний засіб за символічну суму. Надані машини — сучасні, газифіковані, з повним технічним обслуговуванням за рахунок фірми. Основні вимоги — наявність посвідчення водія категорії В, досвід щонайменше рік та смартфон із доступом до мобільного зв’язку.

Мережа супермаркетів «Арсен», що входить до складу компанії «Альянс Маркет», шукає касира. Обов’язки включають розрахунок покупців, контроль залишків, роботу з готівкою та банківськими картками. Пропонуються офіційне оформлення, соцпакет, відпустка, аванс та оплачувані лікарняні. Графік — 2/2. Робота не потребує спеціального досвіду, натомість цінуються уважність і відповідальність.

Callsy Telesales запрошує операторів контакт-центру. Завдання — здійснення дзвінків, ведення клієнтської бази, оформлення документації. Оплата — відрядна, з можливістю додаткових премій. Пропонується часткова зайнятість, дистанційний формат або індивідуальні умови.

