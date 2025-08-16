Работа для пенсионеров в Ровно не только заработок, а шанс оставаться активным, поддерживать социальное взаимодействие и самореализовываться.

Работа для пенсионеров в Ровно стала еще доступнее благодаря новым возможностям в транспортной, торговой и телекоммуникационной сфере, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии размещены на сайте work.ua.

Работодатели активно предлагают должности, предусматривающие гибкий график, стабильную оплату и удобные условия труда.

Автопарк G Car приглашает на позицию водителя такси. Вакансия предусматривает сотрудничество без залогов, сразу с 65% выручки. Работник пользуется автомобилем самостоятельно, без передачи третьим лицам, а также имеет возможность выкупить транспортное средство за символическую сумму. Предоставленные машины – современные, газифицированные, с полным техническим обслуживанием за счет фирмы. Основные требования — наличие водительского удостоверения категории В, опыт по меньшей мере год и смартфон с доступом к мобильной связи.

Сеть супермаркетов «Арсен» , входящая в состав компании «Альянс Маркет» , ищет кассира . Обязанности включают расчет покупателей, контроль остатков, работу с наличными деньгами и банковскими карточками. Предлагаются официальное оформление, соцпакет, отпуск, аванс и оплачиваемые больничные. График - 2/2. Работа не требует специального опыта, а ценятся внимательность и ответственность.

Callsy Telesales приглашает операторов контакт-центра. Задача – осуществление звонков, ведение клиентской базы, оформление документации. Оплата — сдельная, с возможностью дополнительных премий. Предлагается частичная занятость, дистанционный формат или индивидуальные условия.

Работа для пенсионеров в Ровно — это не только заработок, но и шанс оставаться активным, поддерживать социальное взаимодействие и самореализовываться в комфортной среде.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.