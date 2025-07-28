Робота для пенсіонерів у Полтаві стала не лише можливою, а й популярною, повідомляє Politeka.
Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.
Локальні роботодавці все частіше орієнтуються на досвід, відповідальність і готовність працювати без надмірних навантажень.
Серед актуальних пропозицій — TAXI838, що активно набирає водіїв для щоденної експлуатації корпоративного автотранспорту. Основна перевага — авто закріплюється за одним працівником, без потреби передавати його іншим. Оплата від 30 тисяч гривень, підтримка логіста, безкоштовне техобслуговування, гнучкий графік, а головне — жодних комісій.
Для осіб, які надають перевагу спокійнішій діяльності, відкриті вакансії охоронців. Один із варіантів — Комбінат виробничих підприємств. Тут гарантовано офіційне оформлення, чіткий розпорядок: день/ніч/48, виплата двічі на місяць. Обов’язки — контроль об'єкта, дотримання правил, чергування згідно з інструкціями. Працевлаштування можливе як у місті, так і в селі Терешки.
Ще одна достойна пропозиція — ТОВ "Бімаш", яке запрошує охоронців на прохідну. Комфортне місце, закрите приміщення, 16 змін щомісяця. Оплата — 625 грн за зміну. Серед колег — жінки, тому атмосфера максимально спокійна. Головне — відповідальність, чесність та відсутність шкідливих звичок.
Ці варіанти демонструють: робота для пенсіонерів у Полтаві — реальна можливість залишатися активним, мати фінансову незалежність та спілкуватися з колективом, не втрачаючи комфортного способу життя.
Для багатьох полтавських пенсіонерів це не просто підробіток, а спосіб знову відчути свою важливість і стабільність у щоденному житті.
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