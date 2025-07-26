Місцеві мешканці в одному з містечок в Сумській області помітили подорожчання проїзду, тож розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання проїзду в Сумській області стало новим викликом для місцевих пасажирів, які щодня користуються громадським транспортом, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Сумській області, зокрема у Глухові, офіційно затвердив виконавчий комітет міськради після звернення двох перевізників.

Олександр Дмитренко і Наталія Буйда попросили переглянути тарифи через ріст вартості пального, деталей і досить високого рівня мінімальної зарплати водіям. Рішення ухвалили 24 квітня і нові розцінки набрали чинності з початку травня.

Подорожчання проїзду в Сумській області відбулося одразу на двох маршрутах. На маршруті №6, який з’єднує вулицю Шевченка та Путивльську, вартість квитка для дорослих тепер становить 15 гривень, а для дітей шкільного віку 10 гривень.

Обслуговує цей напрямок приватний підприємець Наталія Буйда. Така ж вартість діє і на маршруті №8-П, що йде від села Сліпород до вулиці Заводської через центр міста. Цей маршрут закріплений за Олександром Дмитренком.

І хоча місцева влада наголошує на економічній обґрунтованості рішення, багато мешканців сприйняли новину з розчаруванням. У коментарях під дописами міськради люди нарікають, що зростання тарифів для них стало неприємною несподіванкою, адже й без того мають чималі витрати.

Особливо це відчутно для пенсіонерів, батьків школярів та людей з обмеженими доходами. Проте, у міській раді кажуть, що перевізники надали всі необхідні розрахунки.

За словами чиновників, витрати на обслуговування маршрутів значно зросли, і без зміни тарифів у місті могли б виникнути перебої з транспортом. Саме тому виконавчий комітет був змушений підтримати ініціативу.

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