Местные жители в одном из городков в Сумской области заметили подорожание проезда, так что рассказываем об этом подробнее.

Подорожание проезда в Сумской области стало новым вызовом для местных пассажиров, ежедневно пользующихся общественным транспортом, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Сумской области, в том числе в Глухове, официально утвердил исполнительный комитет горсовета после обращения двух перевозчиков.

Александр Дмитренко и Наталья Буйда попросили пересмотреть тарифы из-за роста стоимости горючего, деталей и достаточно высокого уровня минимальной зарплаты водителям. Решение было принято 24 апреля и новые расценки вступили в силу с начала мая.

Подорожание проезда в Сумской области произошло сразу на двух маршрутах. На маршруте №6, который соединяет улицу Шевченко и Путивльскую стоимость билета для взрослых теперь составляет 15 гривен, а для детей школьного возраста 10 гривен.

Обслуживает это направление предприниматель Наталья Буйда. Такая же стоимость действует и на маршруте №8-П, который идет от села Слипород до улицы Заводской через центр города. Этот маршрут закреплен за Александром Дмитренко.

И хотя местные власти подчеркивают экономическую обоснованность решения, многие жители восприняли новость с разочарованием. В комментариях под сообщениями горсовета люди сетуют, что рост тарифов для них стал неприятной неожиданностью, ведь и без того немалые затраты.

Особенно это ощутимо для пенсионеров, родителей школьников и людей с ограниченными доходами. Однако в городском совете говорят, что перевозчики предоставили все необходимые расчеты.

По словам чиновников, расходы по обслуживанию маршрутов значительно возросли, и без изменения тарифов в городе могли бы возникнуть перебои с транспортом. Именно поэтому исполнительный комитет вынужден был поддержать инициативу.

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