Робота для пенсіонерів у Харкові знову актуальна, адже міські підприємства відкрили кілька доступних вакансій, де готові співпрацювати з людьми старшого віку, а також особами з інвалідністю, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

Наразі підприємства різних сфер шукають працівників із досвідом і бажанням долучитися до стабільної команди.

Комунальний комплекс з вивозу побутових відходів пропонує посаду тракториста з заробітною платнею від 18 000 до 24 000 грн. Серед основних вимог — посвідчення категорії А1/А2, знання технічної будови, досвід безаварійної експлуатації техніки. Колектив обіцяє офіційне оформлення, бронювання, пільги та гнучкий графік.

Інша пропозиція — технолог в хімчистку у центрі міста. Роботодавець гарантує ставку 17 000 грн, нормований день з 9:00 до 17:00, стабільність, позитивну атмосферу. Важливо мати навички обробки одягу, знати види тканин та позначки.

Також відкрита вакансія прибиральниці в офіс аптечної мережі АНЦ. В обов’язки входить підтримання чистоти приміщень площею до 300 м², прибирання туалетів, забезпечення гігієни робочого простору. Гарантуються офіційне оформлення та зручний графік з понеділка по п’ятницю.

Попри конкуренцію, робота для пенсіонерів у Харкові поступово розширює межі — є вибір між технічними, сервісними або спеціалізованими позиціями.

До слова, у Харківській області пенсіонери також можуть отримати субсидії. Однак, українцям, які отримали дохід за землю, потрібно враховувати певні нюанси переж тим, як оформлювати допомгу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: відомо, кому без попередження можуть скасувати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: розпочато новий проєкт підтримки, у чому допомагають.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: кого змусять повернути гроші на допомогу.