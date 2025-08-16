Работа для пенсионеров в Харькове снова актуальна, ведь городские предприятия открыли несколько доступных вакансий, где готовы сотрудничать с людьми постарше, а также лицами с инвалидностью, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

В настоящее время предприятия разных сфер ищут работников с опытом и желанием приобщиться к стабильной команде.

Коммунальный комплекс по вывозу бытовых отходов предлагает должность тракториста с заработной платой от 18000 до 24000 грн. Среди основных требований – удостоверение категории А1/А2, знание технического строения, опыт безаварийной эксплуатации техники. Коллектив обещает официальное оформление, бронирование, льготы и гибкий график.

Другое предложение – технолог в химчистке в центре города. Работодатель гарантирует ставку 17 000 грн, нормированный день с 9:00 до 17:00, стабильность, положительную атмосферу. Важно иметь навыки отделки одежды, знать виды тканей и отметки.

Также открыта вакансия уборщицы в офисе аптечной сети АНЦ. В обязанности входит поддержание чистоты помещений площадью до 300 м², уборка туалетов, обеспечение гигиены рабочего пространства. Гарантируются официальное оформление и удобный график с понедельника по пятницу.

Несмотря на конкуренцию, работа для пенсионеров в Харькове постепенно расширяет границы — есть выбор между техническими, сервисными или специализированными позициями.

