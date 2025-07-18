Щоб знати про актуальні пропозиції грошової допомоги в Миколаївській області, слідкуйте за оновленнями.

У Миколаївській області стартувала реєстрація на грошову допомогу для вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Інформація про це розміщена на каналі "Щедрик Інфо".

На території Миколаївській області, а саме в селах Шевченківської громади, благодійна організація «Щедрик» у партнерстві з міжнародною гуманітарною структурою ZOA розпочала прийом заявок на отримання фінансової підтримки.

Проєкт охоплює такі населені пункти: Зелений Гай, Полігон, Шевченкове, Центральне та Котляреве. Мета програми — підтримка домогосподарств, що опинилися в складних умовах через війну або інші соціально-економічні чинники.

Допомога надається лише тим, хто відповідає двом критеріям вразливості одночасно. Серед визначених категорій:

- внутрішньо переміщені особи зі статусом після 1 січня 2024 року;

- особи з інвалідністю;

- громадяни, які мають хронічні хвороби або потребують дорогого лікування;

- самотні пенсіонери віком 60+, без підтримки родичів;

- багатодітні сім’ї;

- одинокі матері або батьки;

- жінки, які ведуть домогосподарство самостійно;

- родини з низьким прибутком;

мешканці, чиї сільськогосподарські об’єкти чи тваринництво постраждали внаслідок бойових дій.

Сума виплат варіюється: від 400 до 1000 доларів США, залежно від конкретної ситуації та кількості членів домогосподарства.

Інформація про реєстрацію передається через сільради, школи, магазини, клуби та інші місцеві об’єкти. Також жителі можуть звернутися до представників благодійної організації безпосередньо під час їх візиту.

Якщо виникають запитання або потрібна консультація — телефонуйте на гарячу лінію.

Щоб знати про актуальні пропозиції грошової допомоги в Миколаївській області, слідкуйте за оновленнями.

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