У Миколаєві все ще є можливість отримати безкоштовне житло для переселенців, що стає для багатьох справжнім рятувальним колом.

Безкоштовне житло для переселенців у Миколаєві може стати справжньою знахідкою для тих, хто змушений був покинути свій дім через війну, повідомояє Politeka.

Відповідні пропозиції розміщені на платформі "Допомагай".

До прикладу, дах над головою можна отримати у квартирі, де вже мешкає один чоловік. Це безкоштовне житло для переселенців у Миколаєві розташоване на вулиці Севастопольській, 65.

Мова йде про однокімнатну квартиру, де наразі живе 40-річний чоловік. Він військовий, без шкідливих звичок, окрім куріння, не має родини і не приховує, що пережив велику трагедію. Як він сам розповів, втратив дружину і доньку внаслідок російської агресії.

Квартира має все необхідне для нормального повсякденного життя. У ніє є два роздільних ліжка, посуд, повністю обладнана кухня, душ, туалет, бойлер для гарячої води, газове опалення.

Проведений інтернет, тому є Wi-Fi, а також наявні всі основні побутові прилади — холодильник, мікрохвильова піч, електрочайник і телевізор.

Власник запевняє, що оплату комунальних послуг бере на себе, тож для внутрішньо переміщених осіб це справді вигідна можливість. Ця пропозиція підійде жінкам або родинам із дітьми. Як сказано в оголошенні, господар дуже доброзичливий, спокійний і відкритий до контакту.

Сайт "Допомагай", де розміщені подібні оголошення, є однією з платформ, що допомагає українцям у складних обставинах. Там можна знайти не тільки варіанти тимчасового прихистку, як безкоштовне житло для переселенців у Миколаєві, а й оголошення про гуманітарну допомогу, медичну підтримку, волонтерські ініціативи.

Якщо вам знайоме відчуття тривоги й невизначеності, якщо ви досі у пошуках безпечного місця, не ігноруйте подібні можливості.

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