Чтобы узнать актуальные предложения денежной помощи в Николаевской области, следите за обновлениями.

В Николаевской области стартовала регистрация на денежную помощь для уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Информация об этом размещена на канале "Щедрик Инфо".

На территории Николаевской области , а именно в селах Шевченковского общества, благотворительная организация «Щедрик» в партнерстве с международной гуманитарной структурой ZOA начала прием заявок на получение финансовой поддержки .

Проект охватывает следующие населенные пункты: Зеленая Роща, Полигон, Шевченково, Центральное и Котлярово . Цель программы — поддержка домохозяйств, оказавшихся в сложных условиях из-за войны войны или других социально-экономических факторов.

Помощь оказывается только тем, кто отвечает двум критериям уязвимости одновременно. Среди определенных категорий:

- внутренне перемещенные лица со статусом после 1 января 2024;

- лица с инвалидностью;

- граждане, имеющие хронические болезни или нуждающиеся в дорогостоящем лечении;

- одинокие пенсионеры в возрасте 60+, без поддержки родственников;

- многодетные семьи;

- одинокие матери или родители;

- женщины, ведущие домохозяйство самостоятельно;

- семьи с низкой прибылью;

жители, чьи сельскохозяйственные объекты или животноводство пострадали в результате боевых действий.

Сумма выплат варьируется: от 400 до 1000 долларов США в зависимости от конкретной ситуации и количества членов домохозяйства.

Информация о регистрации передается через сельсоветы, школы, магазины, клубы и другие местные объекты. Также жители могут обратиться к представителям благотворительной организации непосредственно во время их визита.

Если возникают вопросы или нужна консультация, звоните на горячую линию.

Чтобы узнать актуальные предложения денежной помощи в Николаевской области, следите за обновлениями.

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