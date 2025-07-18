Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може зачепити ще більше позицій молочного асортименту.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області загострюється на тлі стрімкого подорожчання молока, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає AgroReview.

Українські аграрії попереджають про подальше зростання цін на молочну продукцію, що спричинено нестачею сировини та збільшенням попиту в Європі. Ситуацію ускладнило відновлення масштабного експорту до країн ЄС. Після надання розширених квот українські заводи розпочали активні постачання, що вплинуло на внутрішні запаси.

Експерти з Асоціації виробників зазначають, що переробні підприємства стикаються з труднощами у закупівлі доступної сировини. Унаслідок цього загальнодержавний молочний ринок відчуває нестабільність, яка зумовлює підвищення оптових тарифів. Також помітне здорожчання вершкового масла, що додатково посилює тиск на формування вартості готової продукції.

Ціни вже демонструють негативну динаміку. Наприклад, «Яготинське 2,6%» (900 мл) у мережах Metro, Novus, Auchan і Megamarket коливається в межах 56–65 гривень. Водночас марка «Простонаше 1%» у деяких точках продається за 57,3 грн. Це майже на 5 грн дорожче, ніж місяць тому.

Аналітики прогнозують, що у серпні тенденція лише посилиться. Якщо попит на експортні партії збережеться, а внутрішній дефіцит поглибиться, то дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може зачепити ще більше позицій молочного асортименту.

Джерело: AgroReview

До слова, у Дніпрі також можна отримати безкоштовні продукти. Щодня працює соціальний ресторан PEREMOGA, який надає теплу, смачну та поживну їжу для найбільш вразливих категорій населення.

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