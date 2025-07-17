Нова платіжка за квартиру з 1 серпня у Дніпрі вже викликає жваві дискусії, адже торкається багатьох домогосподарств/

Нова платіжка за квартиру з 1 серпня у Дніпрі стане додатковим навантаженням для власників просторої нерухомості, повідомляє Politeka.

Відтепер громадянам, які мають у власності житло понад встановлені законом ліміти — більше 60 кв. м у квартирі, 120 у приватному будинку чи 180 у сукупності — нарахують щорічний податок. Його розмір залежить від кількості "зайвих" квадратів.

Розрахунок здійснюється місцевими органами самоврядування, але максимальна ставка не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати на січень попереднього року. У 2025-му цей показник дорівнює 106,5 гривень. Наприклад, за 15 додаткових квадратів сума збору складатиме 1597,5 грн. Гранична сума оплати обмежується 4260 грн. Платіжки надходять до 1 липня. Оплата — протягом 60 днів.

Проте існує перелік категорій, які повністю звільнені від податку. Серед них: учасники бойових дій, діти-сироти, особи з інвалідністю, багатодітні родини, релігійні установи, дитбудинки сімейного типу, мешканці тимчасово окупованих чи зруйнованих населених пунктів, а також громадяни, які виховують дітей із особливими потребами. Пенсіонери, попри свій вік, зобов’язані сплачувати цей збір, однак звільняються від земельного податку.

Нова платіжка за квартиру з 1 серпня у Дніпрі вже викликає жваві дискусії, адже торкається багатьох домогосподарств, змінюючи звичний фінансовий ритм життя родин.

До слова, на Дніпропетровщині зміни в цінах також торкнулися централізованого водопостачання, водовідведення та послуг, пов’язаних з побутовими відходами. Такий перегляд є вимушеним заходом через зростання витрат на енергію, матеріали та інші виробничі ресурси.

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