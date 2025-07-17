Новая платежка за квартиру с 1 августа в Днепре уже вызывает оживленные дискуссии, ведь затрагивает многие домохозяйства.

Новая платежка за квартиру с 1 августа в Днепре станет дополнительной погрузкой для владельцев просторной недвижимости, сообщает Politeka.

Теперь гражданам, имеющим в собственности жилье сверх установленных законом лимитов — более 60 кв. м в квартире, 120 в частном доме или 180 в совокупности – начислят ежегодный налог. Его размер зависит от количества "лишних" квадратов.

Расчет производится местными органами самоуправления, но максимальная ставка не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты на январь предыдущего года. В 2025 году этот показатель равен 106,5 гривен. Например, при 15 дополнительных квадратах сумма сбора составит 1597,5 грн. Предельная сумма оплаты ограничивается 4260 грн. Платежки поступают до 1 июля. Оплата – в течение 60 дней.

Однако существует перечень категорий, полностью освобожденных от налога. Среди них: участники боевых действий, дети-сироты, лица с инвалидностью, многодетные семьи, религиозные учреждения, детдома семейного типа, жители временно оккупированных или разрушенных населенных пунктов, а также граждане, воспитывающие детей с особыми потребностями. Пенсионеры, несмотря на свой возраст, обязаны платить этот сбор, однако освобождаются от земельного налога.

Новая платежка за квартиру с 1 августа в Днепре уже вызывает оживленные дискуссии, ведь затрагивает многие домохозяйства, меняя привычный финансовый ритм жизни семей.

К слову, на Днепропетровщине изменения в ценах также затронули централизованное водоснабжение, водоотвод и услуги, связанные с бытовыми отходами. Такой пересмотр является вынужденной мерой из-за роста затрат на энергию, материалы и другие производственные ресурсы.

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