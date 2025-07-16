Підприємство підкреслює, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області обумовлено реальними витратами на утримання систем.

КП "Юріївські житлово-комунальні послуги" інформує про підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області, передає Politeka.

Інформацію про нововведення надають на офіційному сайті.

Зміни стосуються централізованого водопостачання, водовідведення та послуг, пов’язаних з побутовими відходами. Такий перегляд є вимушеним заходом через зростання витрат на енергію, матеріали та інші виробничі ресурси.

Нові тарифи пропонуються у зв’язку з актуалізацією економічних розрахунків. Для населення централізоване водопостачання зросте з 53,06 грн/м³ до 69,38, а водовідведення – з 164,77 грн/м³ до 187,53. Бюджетні установи платитимуть 72,69 гривні за м³ за воду та 196,46 за відведення стоків. Іншим категоріям споживачів тарифи сягнуть 75,99 грн/м³ і 205,39 відповідно.

Також передбачено суттєве коригування комунікацій зі збору та утилізації сміття. Для жителів щомісячна плата становитиме 67,86 грн на особу, а розміщення відходів обійдеться в 174,93. Для інших груп заплановано збільшення до 644,91 гривні за м³ та 192,42, залежно від виду споживача.

Розрахунки враховують планові витрати підприємства з урахуванням чинного законодавства та постанов уряду. Всі охочі можуть подати свої зауваження чи пропозиції до 24 липня 2025 року у письмовому вигляді за адресою: Юріївка, вул. Центральна, 89-А, або на e-mail: yur_kkp2013@ukr.net.

Підприємство підкреслює, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області обумовлено реальними витратами на утримання систем. Ознайомитися з деталями можна у приміщенні установи з 08:00 до 17:00 у робочі дні.

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