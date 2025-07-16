Предприятие подчеркивает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено реальными затратами на содержание систем.

КП "Юриевские жилищно-коммунальные услуги" сообщает о повышении тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области, передает Politeka.

Информацию о нововведениях предоставляют на официальном сайте.

Изменения относятся к централизованному водоснабжению, водоотводу и услугам, связанным с бытовыми отходами. Такой пересмотр является вынужденной мерой из-за роста затрат на энергию, материалы и другие производственные ресурсы.

Новые тарифы предлагаются по актуализации экономических расчетов. Для населения централизованное водоснабжение вырастет с 53,06 грн/м³ до 69,38, а водоотвод – с 164,77 грн/м³ до 187,53. Бюджетные учреждения будут платить 72,69 гривны за м³ за воду и 196,46 за отвод стоков. Другим категориям потребителей тарифы составят 75,99 грн/м³ и 205,39 соответственно.

Также предусмотрена существенная корректировка коммуникаций по сбору и утилизации мусора. Для жителей ежемесячная плата будет составлять 67,86 грн на человека, а размещение отходов обойдется в 174,93. Для других групп запланировано увеличение до 644,91 гривны за м³ и 192,42 в зависимости от вида потребителя.

Расчеты учитывают плановые расходы предприятия с учетом действующего и постановлений правительства. Все желающие могут подать свои замечания или предложения до 24 июля 2025 в письменном виде по адресу: Юрьевка, ул. Центральная, 89-А, или на e-mail: yur_kkp2013@ukr.net .

Предприятие подчеркивает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области обусловлено реальными затратами на содержание систем.

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