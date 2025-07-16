Ремонт охопить проїжджу частину на зазначеній ділянці, що вимагатиме повного обмеження руху транспорту в Дніпрі на час виконання робіт.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі буде введено через заплановані планові роботи на окремих діляканках дорожного покриття, повідомляє Politeka.net.

Тимчасові зміни пов’язані з проведенням ремонтних робіт дорожнього покриття, які реалізуються відповідно до затвердженого проєкту рішення.

У період з 1 до 30 серпня 2025 року буде повністю перекрито рух транспорту на ділянці вулиці Театральної — від перехрестя з вулицею Робочою до вулиці Братів Горобців. Через це вводиться обмеження руху транспорту в Дніпрі.

Роботи виконуватимуться в рамках оновлення міської інфраструктури, з метою підвищення безпеки та зручності. Ремонт охопить проїжджу частину на зазначеній ділянці, що вимагатиме повного обмеження пересування на час виконання робіт.

Відповідальним за реалізацію заходів з організації робіт є Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. На період проведення ремонту департамент зобов’язаний:

погодити з Патрульною поліцією тимчасову схему організації дорожнього пересування та вжити заходів щодо забезпечення безпеки;

встановити інформаційні таблички із зазначенням виконавця, підрядної організації та тривалості;

організувати відповідне огородження місця проведення ремонту, встановити тимчасові дорожні знаки та забезпечити сигнальне освітлення для водіїв і пішоходів.

Міська влада звертається до водіїв із проханням враховувати ці зміни при плануванні маршрутів пересування, проявляти уважність та обережність у зоні проведення робіт, а також дотримуватись тимчасового обмеження руху транспорту в Дніпрі.

Це тимчасове перекриття є важливим етапом у підтримці транспортної інфраструктури міста в належному стані та забезпеченні її подальшого безпечного використання.

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