Ремонт охватит проезжую часть на указанном участке, что потребует полного ограничения движения транспорта в Днепре на время выполнения работ.

Ограничение движения транспорта в Днепре будет введено из-за запланированных плановых работ на отдельных участках дорожного покрытия, сообщает Politeka.net.

Временные изменения связаны с проведением ремонтных работ дорожного покрытия, реализуемых в соответствии с утвержденным проектом решения.

В период с 1 по 30 августа 2025 года будет полностью перекрыто движение транспорта на участке Театральной улицы — от перекрестка с улицей Рабочей до улицы Братьев Воробьев. Поэтому вводится ограничение движения транспорта в Днепре.

Они будут выполняться в рамках обновления городской инфраструктуры с целью повышения безопасности и удобства. Ремонт охватит проезжую часть на указанном участке, что потребует полного ограничения передвижения на время выполнения работ.

Ответственным за реализацию мероприятий по организации работ Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета. На период проведения ремонта департамент обязан:

согласовать с Патрульной полицией временную схему организации дорожного передвижения и принять меры по обеспечению безопасности;

установить информационные таблички с указанием исполнителя, подрядной организации и продолжительности;

организовать соответствующее ограждение места проведения ремонта, установить временные дорожные знаки и обеспечить сигнальное освещение водителей и пешеходов.

Городские власти обращаются к водителям с просьбой учитывать эти изменения при планировании маршрутов передвижения, проявлять внимательность и осторожность в зоне проведения, а также соблюдать ограничение движения транспорта в Днепре.

Это временное перекрытие является важным этапом поддержки транспортной инфраструктуры города в надлежащем состоянии и обеспечении ее дальнейшего безопасного использования.

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