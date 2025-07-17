Прогноз погоди в Одесі на 10 днів дозводить містянам адаптувати свої плани до умов.

Прогноз погоди в Одесі на 10 днів передбачає поступове підвищення температури та зміну напрямку вітру, що вплине на загальні погодні умови в місті та передмісті, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз розміщений на сайті meteofor.

Одесити можуть готуватись до теплої та переважно сухої декади з окремими дощовими моментами.

У п’ятницю, 18 липня, температура вдень становитиме +26°C, а нічна опуститься до +19°C. Синоптики фіксують південний західний вітер із поривами до 9 м/с та опади обсягом 22,4 мм. У наступні дні температурні показники залишатимуться стабільно високими: 19 та 20 число — до +27°C, нічна близько +21°C, вітер — західний та південний західний.

Період з 21 по 24 число порадує теплом — до +30°C удень, та комфортними +22–23°C уночі. Пориви сягатимуть 12 м/с. У ці дати очікуються незначні опади, зокрема 5.2 мм 24-го. Надалі, 25–27-те, стовпчики термометра коливатимуться в межах +29…+30°C, при цьому вітер зміниться на південний, дещо послабшає, а опадів майже не буде.

Узагальнюючи, з середини липня мешканцям регіону слід готуватися до сухого, подекуди вітряного тижня з короткочасними дощами. Найспекотнішими днями прогнозують 26 та 27 липня — до +30°C вдень та +21°C уночі.

Детальніше про прогноз погоди в Одесі на 10 днів шукайте у щоденних оновленнях синоптиків та стежте за змінами в атмосфері, щоб вчасно адаптувати плани до погодних умов.

Синоптики радять місцевим українцям не забувати про питний режим, захист від сонця та комфортне планування свого часу на відкритому повітрі.

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