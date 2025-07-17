Прогноз погоды в Одессе на 10 дней позволяет горожанам адаптировать свои планы к условиям.

Прогноз погоды в Одессе на 10 дней предполагает постепенное повышение температуры и изменение направления ветра, что повлияет на общие погодные условия в городе и пригороде, сообщает Politeka.

Подробный прогноз размещен на сайте meteofor .

Одесситы могут готовиться к теплой и преимущественно сухой декаде с отдельными дождевыми моментами.

В пятницу, 18 июля, температура днем будет +26°C, а ночная опустится до +19°C. Синоптики фиксируют юго-западный ветер с порывами до 9 м/с и осадки объемом 22,4 мм. В последующие дни температурные показатели будут оставаться стабильно высокими: 19 и 20 число – до +27°C, ночное около +21°C, ветер – западный и юго-западный.

Период с 21 по 24 число порадует теплом до +30°C днем, и комфортными +22–23°C ночью. Порывы будут достигать 12 м/с. В эти даты ожидаются небольшие осадки, в том числе 5.2 мм 24-го. В дальнейшем, 25–27-е, столбики термометра будут колебаться в пределах +29…+30°C, при этом ветер сменится южным, несколько ослабнет, а осадков почти не будет.

Обобщая, с середины июля жителям региона следует готовиться к сухой, кое-где ветреной неделе с кратковременными дождями. Самыми жаркими днями прогнозируют 26 и 27 июля - до +30°C днем и +21°C ночью.

Подробнее о прогнозе погоды в Одессе на 10 дней ищите в ежедневных обновлениях синоптиков и следите за изменениями в атмосфере, чтобы своевременно адаптировать планы к погодным условиям.

Синоптики советуют местным украинцам не забывать о питьевом режиме, защите от солнца и комфортной планировке своего времени на открытом воздухе.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: выплаты могут получить не все, каким критериям нужно отвечать.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области: украинцев обеспечат продуктами, питьевой водой и не только.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.