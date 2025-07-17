Прогноз погоди у Дніпрі на 10 днів дозволяє планувати активності з урахуванням можливих опадів і температурних коливань.

Прогноз погоди у Дніпрі на 10 днів, з 18 по 27 липня, обіцяє змінний температурний режим та різні атмосферні умови, повідомляють синоптики, передає Politeka.

Детальний прогноз розміщений на сайті meteofor.

У п’ятницю, 18 липня, повітря прогріється до +21°C, вітер дме зі сходу зі швидкістю до 11 м/с, очікуються незначні опади – близько 0,3 мм. Наступного дня температура підніметься до +30°C, проте в суботу можливі дощі з загальною кількістю опадів до 13,7 мм. В неділю, 20 числа, стовпчик термометра опуститься до +20°C.

З понеділка по середу (21–23 липня) температура коливатиметься від +19°C до +30°C, а вітри будуть південного та західного напрямку з помірною силою, опади очікуються лише у вівторок — близько 2,7 мм. У четвер, 24 числа, температура знову підвищиться до +31°C, вітер посилиться до 10 м/с із півдня, опадів не передбачається.

У п’ятницю, 25 числа, повітря прогріється до +20°C, пориви збережуться на рівні 9 м/с, можливий невеликий дощ (1,2 мм). Наступні вихідні, 26-27 липня, будуть теплими – до +31°C вдень, зі слабким північним вітром та мінімальними опадами.

Загалом упродовж цього періоду синоптики прогнозують чергування сонячних днів із короткочасними дощами, а температурний режим залишатиметься комфортним для літнього сезону. Дме переважно з південних та західних напрямків із швидкістю від 6 до 11 м/с, часом із поривами, що варто враховувати під час перебування на відкритому повітрі.

Прогноз погоди у Дніпрі на 10 днів дозволяє планувати активності з урахуванням можливих опадів і температурних коливань, тож рекомендується мати при собі легкий дощовик чи парасолю та відповідний одяг для комфортного відпочинку.

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