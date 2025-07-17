Прогноз погоды в Днепре на 10 дней позволяет планировать активность с учетом возможных осадков и температурных колебаний.

Прогноз погоды в Днепре на 10 дней, с 18 по 27 июля, обещает изменяющийся температурный режим и различные атмосферные условия, сообщают синоптики, передает Politeka.

Подробный прогноз размещен на сайте meteofor .

В пятницу, 18 июля, воздух прогреется до +21°C, ветер дует с востока со скоростью до 11 м/с, ожидаются небольшие осадки – около 0,3 мм. На следующий день температура поднимется до +30°C, однако в субботу возможен дождь с общим количеством осадков до 13,7 мм. В воскресенье, 20 числа, столбик термометра опустится до +20°C.

С понедельника по среду (21-23 июля) температура будет колебаться от +19 до +30°C, а ветры будут южного и западного направления с умеренной силой, осадки ожидаются только во вторник - около 2,7 мм. В четверг, 24 числа, температура снова повысится до +31°C, ветер усилится до 10 м/с с юга, осадков не ожидается.

В пятницу, 25 числа, воздух прогреется до +20°C, порывы сохранятся на уровне 9 м/с, возможен небольшой дождь (1,2 мм). Следующие выходные, 26-27 июля, будут теплыми – до +31°C днем, со слабым северным ветром и минимальными осадками.

В течение этого периода синоптики прогнозируют чередование солнечных дней с кратковременными дождями, а температурный режим будет оставаться комфортным для летнего сезона. Дует преимущественно с южных и западных направлений со скоростью от 6 до 11 м/с, иногда с порывами, которые следует учитывать во время пребывания на открытом воздухе.

Прогноз погоды в Днепре на 10 дней позволяет планировать активность с учетом возможных осадков и температурных колебаний, поэтому рекомендуется иметь при себе легкий дождевик или зонт и соответствующую одежду для комфортного отдыха.

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