Участь у програмі дає шанс на грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області.

18 липня 2025 року українці матимуть змогу звернутись по грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області, а також інших категорій населення, повідомляє Politeka.

Інформація про це розміщена на офіційному каналі УВКБ ООН.

У селі Кринички Кам’янського району за адресою вул. Центральна, 13 (Будинок культури) працюватиме мобільна команда УВКБ ООН. Вона консультуватиме та здійснюватиме реєстрацію на фінансову підтримку лише цього дня з 10:30 до 13:00.

Запис здійснюється виключно у живій черзі – звернення телефоном не передбачено. Важливо одразу повідомити консультанта, кого саме плануєте зареєструвати: усіх членів родини, які претендують на допомогу. Також необхідно мати документи: ІПН-коди, паспорти, підтвердження родинних зв’язків, а для внутрішньо переміщених осіб – довідку, видану не пізніше останніх шести місяців.

Організатори закликають ознайомитись із критеріями до початку подання, щоб не створювати черг даремно. Інформацію про те, хто має право на участь у програмі, можна знайти у закріплених повідомленнях телеграм-каналу UNHCR Дніпро. Деталі також доступні за посиланням.

Участь у програмі дає шанс на грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області. Підтримка також доступна людям похилого віку, ВПО, одиноким батькам, особам із хронічними хворобами, інвалідністю та іншим вразливим домогосподарствам.

До слова, грошові виплати можуть отримати і переселенці, які тимчасово перебували за кордоном. Є кілька категорій, які мають право на отрмання такої допомоги.

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