Участие в программе дает шанс на помощь для пенсионеров в Днепропетровской области.

18 июля 2025 года украинцы смогут обратиться за денежной помощью для пенсионеров в Днепропетровской области, а также других категорий населения, сообщает Politeka.

Информация об этом размещена на официальном канале УВКБ ООН.

В селе Кринички Каменского района по адресу ул. Центральная, 13 (Дом культуры) будет работать мобильная команда УВКБ ООН. Она будет консультировать и осуществлять регистрацию на финансовую поддержку только в этот день с 10:30 до 13:00.

Запись производится исключительно в живой очереди – обращение по телефону не предусмотрено. Важно сразу сообщить консультанту, кого именно планируете зарегистрировать: всех членов семьи, претендующих на помощь. Также необходимо иметь документы: ИНН-коды, паспорта, подтверждение родственных связей, а для внутренне перемещенных лиц – справку, выданную не позднее последних шести месяцев.

Организаторы призывают ознакомиться с критериями до начала представления, чтобы не создавать очереди впустую. Информацию о том, кто имеет право на участие в программе, можно найти в закрепленных сообщениях телеграмм-канала UNHCR Днепр . Детали также доступны по ссылке .

Участие в программе дает шанс на пособие для пенсионеров в Днепропетровской области. Поддержка также доступна пожилым людям, ВПЛ, одиноким родителям, лицам с хроническими болезнями, инвалидностью и другим уязвимым домохозяйствам.

К слову, денежные выплаты могут получить и переселенцы, временно находившиеся за границей. Есть несколько категорий, имеющих право на получение такой помощи.

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