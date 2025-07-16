Вакансій для переселенців у Дніпрі стає все більше, адже людям, які були змушені втікати від війни, особливо потрібна підтримка.

Нові вакансії для переселенців у Дніпрі передбачають не лише офіційне працевлаштування, а й лояльні умови, можливість стажування, а подекуди навіть житло, повідомляє Politeka.

Серед актуальних пропозицій на платформі OLX є вакансії для переселенців у Дніпрі, де зможуть знайти себе як молоді люди, так і старші, зокрема й ті, хто має досвід у сільському господарстві або звик до фізичної праці.

Наприклад, у приватному секторі в районі Решкут потрібна помічниця по господарству. Це робота з частковою зайнятістю, приблизно 15 або 20 годин на тиждень. Зазвичай це 3 або 4 години на день.

За таку зайнятість обіцяють оплату від 7000 до 10000 гривень на місяць залежно від відпрацьованих годин. Графік обговорюється індивідуально, тож підходить і тим, хто має ще якісь підробітки чи особисті справи.

Обов’язки включають прибирання в будинку й господарських приміщеннях, полив і прополювання в саду чи на городі, нескладні ремонтні роботи, як-от підфарбування або зачищення, а також догляд за котами і собаками. Якщо людині потрібне житло, є варіант домовитися про проживання.

Ще одна з цікавих пропозицій - вакансія для переселенців у Дніпрі на позицію машиніста тепловоза ТГМ 4А. Тут вже повна зайнятість і значно вища відповідальність. Роботодавець пропонує офіційне оформлення, повний соціальний пакет і навіть оплачуване навчання.

Метод роботи вахтовий, проживання надається, зокрема й для ВПО. Заробітна плата коливається в межах від 13000 до 25000.

Також у місті працює кафе, де шукають офіціанта. Заробітна плата від 10000 до 12000. Графік зручний: 7 днів через 7, з 7:00 до 17:00. Від роботодавця також надається офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет і можливість жити в гуртожитку.

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