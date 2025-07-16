Вакансий для переселенцев в Днепре становится все больше, ведь людям, вынужденным бежать от войны, особенно нужна поддержка.

Новые вакансии для переселенцев в Днепре предполагают не только официальное трудоустройство, но и лояльные условия, возможность стажировки, а иногда даже жилье, сообщает Politeka.

Среди актуальных предложений на платформе OLX есть вакансии для переселенцев в Днепре, где смогут найти себя как молодые люди, так и старшие, в том числе те, кто имеет опыт в сельском хозяйстве или привык к физическому труду.

К примеру, в частном секторе в районе Решкут нужна помощница по хозяйству. Это работа с частичной занятостью, примерно 15 или 20 часов в неделю. Обычно это 3 или 4 часа в день.

За такую занятость обещают оплату от 7000 до 10000 гривен в месяц в зависимости от отработанных часов. График обсуждается индивидуально, поэтому подходит и для тех, кто имеет еще какие-то подработки или личные дела.

Обязанности включают уборку в доме и хозяйственных помещениях, полив и прополку в саду или на огороде, несложные ремонтные работы, такие как подкраска или зачистка, а также уход за котами и собаками. Если человеку нужно жилье, есть вариант договориться о проживании.

Еще одно из интересных предложений – вакансия для переселенцев в Днепре на позицию машиниста тепловоза ТГМ 4А. Здесь уже полная занятость и гораздо более высокая ответственность. Работодатель предлагает официальное оформление, полный социальный пакет и даже оплачиваемое обучение.

Метод работы вахтенный, проживание предоставляется, в том числе и для ВПЛ. Заработная плата колеблется от 13000 до 25000.

Также в городе работает кафе, где ищут официанта. Заработная плата от 10000 до 12000. График удобен: 7 дней через 7, с 7:00 до 17:00. От работодателя также предоставляется официальное трудоустройство, полный социальный пакет и возможность жить в общежитии.

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