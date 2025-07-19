Робота для пенсіонерів у Львові передбачає, що місто пропонує широкий вибір вакансій, повідомляє Politeka.

Здається, що варіантів небагато, але на практиці робота для пенсіонерів у Львові охоплює найрізноманітніші сфери. Це видно по кількості оголошень на сайті work.ua.

Наприклад, зараз активно з'являються вакансії для водіїв. У компанії JobCar готові платити від 50 000 до 60 000 гривень на місяць. Потрібне лише посвідчення водія категорії В, кілька років досвіду та смартфон. Авто видає сама компанія, а графік гнучкий.

Ще один популярний напрям — торгівля та харчова промисловість. У мережі супермаркетів Сільпо є вакансії пекарів. Тут пропонують заробітну плату від 25 000 до 31 000. Оформлення офіційне, зі всіма соціальними гарантіями.

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Крім того, роботодавець забезпечує безкоштовну розвозку додому після вечірньої зміни. Є й можливість вибирати графік завдяки внутрішній системі компанії. Робота для пенсіонерів у Львові у такому форматі підійде тим, хто не боїться фізичного навантаження.

Також на ринку є пропозиції, які вимагають більшої активності та організованості. У компанії V12 Coffee TO GO потрібен менеджер з оренди. Зарплата стартує з 30 000 і може сягати 50 000. Але тут важливо мати власне авто і бути готовим до руху.

Завдання полягає у пошуку нових локацій для мобільних кавових точок, веденні переговорів та укладанні угод. Це підійде для тих, хто не боїться викликів і вміє самостійно ухвалювати рішення.

Отже, життя після виходу на пенсію може бути насиченим і цікавим. Абсолютно можливо знайти зайнятість, яка буде приносити задоволення і давати додатковий дохід на досить високому рівні.

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