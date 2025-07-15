Обмеження руху транспорту в Одеській області введені з метою збереження дорожньої інфраструктури під час спеки та забезпечення безпеки всіх учасників руху.

Обмеження руху транспорту в Одеській області через тепловий режим, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Патрульна поліція Одеської області.

Йдеться про заборону пересування фур при температурі повітря +28°C і вище. Ця міра спрямована на збереження дорожнього покриття місцевих трас від руйнувань через спеку.

Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на одну вісь понад 7 тонн. Водіям рекомендовано перечекати гарячий період на спеціально обладнаних майданчиках для тимчасової стоянки або біля об’єктів дорожнього сервісу.

Водночас заборона не розповсюджується на транспорт, який виконує роботи з ліквідації стихійних лих, перевозить швидкопсувні продукти, живих тварин, вантажі підвищеної небезпеки, військові товари чи майно для оборони. Також винятком є автомобілі з антисанітарними вантажами.

Патрульна поліція обіцяє повідомити про зняття обмежень додатково. Водіям радять уважно слідкувати за офіційними повідомленнями та дотримуватися встановлених правил для безпеки дорожнього руху.

Обмеження руху транспорту в Одеській області введені з метою збереження дорожньої інфраструктури під час спеки та забезпечення безпеки всіх учасників руху.

До слова, жителям Одеси також варто знати про те, що з 14 липня тимчасово змінено маршрут тролейбуса №3.

На час проведення ремонтних заходів тролейбуси прямуватимуть лише до зупинки «Застава-2». Ділянку, де обмежено пересування, обслуговуватиме автобусний маршрут №233, що допоможе зберегти зручне сполучення для жителів району.

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