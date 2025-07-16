Робота для пенсіонерів у Одесі доступна у різних галузях, що дозволяє кожному підібрати оптимальний варіант.

Робота для пенсіонерів у Одесі є реальною можливістю знайти гідне місце в сфері готельно-ресторанного бізнесу та отримувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Сайт work.ua надає актуальний перелік вакансій.

Серед них — посада помічника кухаря в компанії «Ресторани Савви Лібкіна», яка розташована на Французькому бульварі, 85/5. Підходить навіть кандидатам без досвіду та вікових обмежень.

Основні вимоги — уважність, відповідальність і вміння працювати в колективі. Обов’язки включають роботу з рибою (чищення), дотримання санітарних норм і допомогу на кухні. Пропонують графік 4/2 або 5/2 з 07:00 до 19:00 та заробітну плату від 20 000 грн на місяць, а також безкоштовне харчування і можливість кар’єрного зростання.

Ще одна вакансія — посада посудомийниці (біле порто) у ресторані Gagarinn Food Hub на Аркадійському плато, 5Б. Робота не потребує попереднього досвіду, але важливо бути відповідальним і мати бажання працювати. Графік 4/2 з 08:00 до 21:00, оплата — 800 грн за зміну, безкоштовне харчування, стабільна виплата двічі на місяць, а також корпоративні знижки.

Для тих, хто шукає варіанти в автомобільній сфері, пропонується посада сторожа у ФОП Салосина на вулиці Олександра Невського. Обов'язки передбачають спілкування з людьми, дисципліну та відповідальність. Тут також вітають студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів.

Отже, робота для пенсіонерів у Одесі доступна у різних галузях, що дозволяє кожному підібрати оптимальний варіант. Важливо, що всі роботодавці пропонують гнучкі умови, офіційне працевлаштування та дружній колектив, що сприяє комфортній атмосфері і розвитку.

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