Работа для пенсионеров в Одессе доступна в разных отраслях, что позволяет каждому подобрать оптимальный вариант.

Работа для пенсионеров в Одессе - реальная возможность найти достойное место в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и получать стабильный доход, сообщает Politeka.

Сайт work.ua предоставляет актуальный список вакансий.

Среди них – должность помощника повара в компании «Рестораны Саввы Либкина», расположенной на Французском бульваре, 85/5. Подходит даже кандидатам без опыта и возрастных ограничений.

Основные требования – внимательность, ответственность и умение работать в коллективе. Обязанности включают работу с рыбой (чистка), соблюдение санитарных норм и помощь на кухне. Предлагают график 4/2 или 5/2 с 07:00 до 19:00 и заработную плату от 20 000 грн. в месяц, а также бесплатное питание и возможность карьерного роста.

Еще одна вакансия – должность посудомойницы (белое порто) в ресторане Gagarinn Food Hub на Аркадийском плато, 5Б. Работа не нуждается в предыдущем опыте, но важно быть ответственным и иметь желание работать. График 4/2 с 08:00 до 21:00, оплата – 800 грн в смену, бесплатное питание, стабильная выплата дважды в месяц, а также корпоративные скидки.

Для ищущих варианты в автомобильной сфере предлагается должность сторожа в ФЛП Салосина на улице Александра Невского. Обязаности предполагают общение с людьми, дисциплину и ответственность. Здесь также поздравляют студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров.

Итак, работа для пенсионеров в Одессе доступна в разных отраслях, что позволяет каждому подобрать оптимальный вариант. Важно, что все работодатели предлагают гибкие условия, официальное трудоустройство и дружеский коллектив, что способствует комфортной атмосфере и развитию.

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