Графік відключення світла в Одеській області допоможе уникнути неочікуваних ситуацій і належно підготуватися до змін у розкладі подачі електроенергії.

Згідно з графіком відключення світла в Одеській області, 15 та 16 липня будуть проводитися профілактичні роботи на електромережах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають в Чорноморській міській територіальній громаді та Біляївській міській раді.

15 липня, у проміжок з 08:00 до 20:00, світло буде відсутнє у місті Чорноморськ — відключення охопить вулицю Спортивну. Наступного дня, 16 липня, ремонтні заходи триватимуть у населених пунктах Біляївської міської ради.

З 8:00 до 17:00 електропостачання буде призупинено у місті Біляївка на вулицях: Агрономічна, Вишні Остапа, Волошкова, Героїв Громади, Гоголя, Головатого, Грушевського, Дружби, Європейська, Заводська, Запорожців, Зарічна, Затишна, Зелена,.

А також: Зоряна, Калинова, Квіткова, Київська, Кіпенка, Крайня, Миру, Молодіжна, Сковороди, Одеська, Отамана Головатого, Південна, Польова, Сонячна, Теплична, Франка, Харківська, Хмельницького Богдана, Ялинкова, а також на провулках Миру, Молодіжному, Калиновому, Сонячному та Отамана Головатого.

Крім того, роботи охоплять і село Кагарлик. Тут енергопостачання буде припинено на вулицях Голікова та Садова. Представники компанії зазначають, що всі технічні дії необхідні для підтримки належного рівня якості обслуговування споживачів. Зі свого боку мешканців просять з розумінням поставитися до незручностей і завчасно спланувати свій день.

У разі виникнення питань чи потреби уточнення інформації, жителі можуть звертатися до кол-центру за стаціонарними та мобільними номерами, або написати на електронну адресу центру обслуговування.

Графік відключення світла в Одеській області допоможе уникнути неочікуваних ситуацій і належно підготуватися до змін у розкладі подачі електроенергії.

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