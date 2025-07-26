Грошова допомога у Дніпрі орієнтована, зокрема на українців, які опинилися в складних життєвих обставинах

Благодійний фонд "Карітас Донецьк" розпочав нову хвилю реєстрації на отримання грошової допомога для пенсіонерів у Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Як розповіли в Фейсбук організації, виплата надається в межах проєкту “Комплексна гуманітарна допомога постраждалим від конфлікту жителям України та громадянам третіх країн в Україні, Польщі, Румунії та Молдові”.

Проєкт передбачає надання підтримки двом основним категоріям отримувачів:

– Родинам з дітьми

– Родинам, що належать до соціально вразливих груп населення

Згідно з умовами участі, грошова допомога у Дніпрі орієнтована, зокрема, для пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. Серед ключових критеріїв для включення в програму:

Неповні родини з дітьми

Особи віком від 55 років, які самостійно виховують дітей до 18 років

Багатодітні родини, які перебувають у фінансовій скруті

Родини з неповнолітніми дітьми, у складі яких є особи, які постраждали внаслідок військової агресії.

Ще однією обов’язковою умовою для участі є підтверджене скрутне матеріальне становище — середній дохід на одну особу в сім’ї не повинен перевищувати 5400 гривень на місяць.

Для того щоб подати заявку, необхідно заповнити реєстраційну анкету. Зверніть увагу: реєстрація не є гарантією автоматичного отримання допомоги. Заявки розглядатимуться індивідуально, згідно з чинними критеріями програми та доступністю ресурсів.

Якщо заявка буде схвалена, особа отримає відповідне смс-повідомлення. Після цього її запросять до офісу благодійного фонду "Карітас Донецьк", який знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Гостомельська, 5. Під час візиту необхідно мати з собою пакет документів, який підтверджує особу та відповідність зазначеним умовам.

Для додаткових консультацій і запитань працює гаряча телефонна лінія. Дзвінки приймаються у будні дні з 09:30 до 16:00.

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