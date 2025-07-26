Денежная помощь в Днепре ориентирована, в частности, на украинцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Благотворительный фонд "Каритас Донецк" приступил к новой волне регистрации на получение денежной помощи для пенсионеров в Днепре, сообщает Politeka.net.

Как рассказали в Фейсбуке организации, выплата предоставляется в рамках проекта "Комплексная гуманитарная помощь пострадавшим от конфликта жителям Украины и гражданам третьих стран в Украине, Польше, Румынии и Молдове".

Проект предусматривает оказание поддержки двум основным категориям получателей:

– Семействам с детьми

– Семействам, принадлежащим к социально уязвимым группам населения

Согласно условиям участия, денежная помощь в Днепре ориентирована, в частности, для пенсионеров и внутренне перемещенных лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Среди ключевых критериев для включения в программу:

Неполные семьи с детьми

Лица от 55 лет, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет

Многодетные семьи, находящиеся в финансовых затруднениях

Семья с несовершеннолетними детьми, в составе которых есть лица, пострадавшие в результате военной агрессии.

Еще одним обязательным условием для участия является подтвержденное затруднительное материальное положение — средний доход на одного человека в семье не должен превышать 5400 гривен в месяц.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить регистрационную анкету. Обратите внимание: регистрация не гарантирует автоматическое получение помощи. Заявки будут рассматриваться индивидуально согласно действующим критериям программы и доступности ресурсов.

Если заявка будет одобрена, лицо получит соответствующее SMS-сообщение. После этого ее пригласят в офис благотворительного фонда "Каритас Донецк", который находится по адресу: город Днепр, улица Гостомельская, 5. Во время визита необходимо иметь с собой пакет документов, подтверждающий личность и соответствие указанным условиям.

Для дополнительных консультаций и вопросов работает горячая телефонная линия.

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