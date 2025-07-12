Подорожчання проїзду в Хмельницькій області, що викликане фінансовим навантаженням на перевізників та значними змінами в економічній ситуації країни, торкнеться жителів Шепетівки, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті міста.

Виконавчий комітет міськради отримав відповідні звернення від підприємців, які здійснюють перевезення: ФОП Криворчук В.М., ФОП Чертовських та ТОВ «КВ Транс 72». Вони стверджують, що працюють зі збитками й попереджають про можливість припинення маршрутних перевезень без зміни вартості.

Наразі перевізники подали розрахунки, відповідно до яких оптимальна ціна поїздки має становити 15,06 грн. У проєкті рішення вказано: поїздка в межах міста може коштувати 15 грн (замість 12 грн), до села Судилків – 18 грн, аналогічно до локації ДК «Імпульс».

Причини ініціативи обґрунтовані офіційно. Із травня 2022 року суттєво зросли акцизи на пальне: бензин — на 14%, дизель — на 28%, автогаз — на 185%. Водночас подорожчали транспортні комплектуючі: шини — на 66%, акумулятори — на 90%. Обов’язкове страхування одного транспортного засобу підвищилось у вісім разів — із 850 до 6900 гривень. Також зросла мінімальна зарплата й збільшено військовий збір.

Крім витрат, перевізники зіштовхнулися з дефіцитом водіїв категорії «D» та неможливістю бронювання працівників під час мобілізації. У таких умовах перевезення стають економічно невигідними, що, своєю чергою, ставить під загрозу стабільність транспортного сполучення, зокрема для пільгових категорій населення.

Комітет вивчав кілька варіантів: залишити чинні тарифи, компенсувати втрати з бюджету або погодити підвищення. Найбільш реалістичним визначено останній шлях. Нині проєкт рішення виставлено на громадське обговорення — до 9 серпня 2025 року включно. Після аналізу отриманих пропозицій документ подадуть на голосування у виконкомі.

У разі підтримки нового тарифу мешканців очікує офіційне подорожчання проїзду в Хмельницькій області.

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