Подорожание проезда в Хмельницкой области, вызванное финансовой нагрузкой на перевозчиков и значительными изменениями в экономической ситуации страны, коснется жителей Шепетовки, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте города.

Исполнительный комитет горсовета получил соответствующие обращения от предпринимателей, осуществляющих перевозку: ФЛП Криворчук В.М., ФЛП Чертовских и ООО «КВ Транс 72» Они утверждают, что работают с убытками и предупреждают о возможности прекращения маршрутных перевозок без изменения стоимости.

Перевозчики подали расчеты, согласно которым оптимальная цена поездки должна составлять 15,06 грн. В проекте решения указано: поездка в пределах города может стоить 15 гривен (вместо 12 грн), в село Судилки – 18 грн, аналогично локации ДК «Импульс».

Причины инициативы обоснованы официально. С мая 2022 существенно выросли акцизы на топливо: бензин — на 14%, дизель — на 28%, автогаз — на 185%. В то же время, подорожали транспортные комплектующие: шины — на 66%, аккумуляторы — на 90%. Обязательное страхование одного транспортного средства повысилось в восемь раз – с 850 до 6900 грн. Также возросла минимальная зарплата и увеличен военный сбор.

Кроме расходов, перевозчики столкнулись с дефицитом водителей категории «D» и невозможностью бронирования работников во время мобилизации. В таких условиях перевозки становятся экономически невыгодными, что в свою очередь ставит под угрозу стабильность транспортного сообщения, в частности для льготных категорий населения.

Комитет изучал несколько вариантов: оставить действующие тарифы, компенсировать потери из бюджета или согласовать повышение. Наиболее реалистичным определен последний путь. В настоящее время проект решения выставлен на общественное обсуждение – до 9 августа 2025 года включительно. После анализа полученных предложений документ будет подан на голосование в исполкоме.

При поддержке нового тарифа жителей ожидает официальное подорожание проезда в Хмельницкой области.

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