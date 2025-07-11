У зв’язку з ремонтами, введено новий графік руху транспорту в Дніпрі та змінено пересування деяких тролейбусів.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі торкнеться популярних маршрутів, проте зміни носять лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба "Дніпровського електротранспорту".

Новий графік руху транспорту в Дніпрі введено на вихідних 12 та 13 липня 2025 року. Буде тимчасово змінено рух тролейбусів через проведення ремонтних робіт на трамвайному переїзді. Роботи триватимуть на перехресті проспектів Дмитра Яворницького та Науки (в напрямку вулиці Архітектора Олега Петрова), що вплине на низку маршрутів громадського транспорту.

У зв’язку з цим, введено новий графік руху транспорту в Дніпрі та змінено пересування деяких тролейбусів буде скорочено:

№1 курсуватиме лише від вулиці Незалежності до площі Героїв Майдану.

№6 їздитиме від житлового масиву Придніпровський до вулиці Героїв Крут.

№10 обслуговуватиме маршрут з житлового масиву Перемога-5 до вулиці Героїв Крут.

№16 тимчасово курсуватиме лише з житлового масиву Тополя-3 до зупинки «Університет науки і технологій».

№21 буде скорочено до маршруту між житловим масивом Сокіл-2 та «Університетом науки і технологій».

Окрім цього, рух тролейбусного маршруту №А повністю призупиняється на період проведення ремонтних робіт.

Звертаємо увагу, що раніше анонсовані зміни у русі тролейбусів на понеділок, 14 липня, скасовано. Усі маршрути працюватимуть у звичному режимі.

Також з 14 липня 2025 року буде подовжено тролейбусний маршрут №1-К. Тепер він курсуватиме не лише від залізничного вокзалу до площі Героїв Майдану, а далі — до площі Соборної. Це покращить сполучення в центрі міста та забезпечить зручніші пересадки для пасажирів.

Мешканців та гостей міста закликають враховувати ці зміни під час планування поїздок на громадському транспорті у зазначені дні.

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