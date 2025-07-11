В связи с ремонтами, введен новый график движения транспорта в Днепре и изменено передвижение некоторых троллейбусов.

Новый график движения транспорта в Днепре затронет популярные маршруты, однако изменения носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала пресс-служба "Днепровского электротранспорта".

Новый график движения транспорта в Днепре введен на выходных 12 и 13 июля 2025 года. Будет временно изменено движение троллейбусов из-за проведения ремонтных работ на трамвайном переезде. Работы продлятся на перекрестке проспектов Дмитрия Яворницкого и Науки (в направлении улицы Архитектора Олега Петрова), что повлияет на ряд рейсов общественного транспорта.

В связи с этим, введен новый график движения транспорта в Днепре и перемещение некоторых троллейбусов будет сокращено:

№1 будет курсировать только от улицы Независимости до площади Героев Майдана.

№6 будет ездить от жилмассива Приднепровский до улицы Героев Крут.

№10 будет обслуживать рейс из жилмассива Победа-5 до улицы Героев Крут.

№16 будет временно курсировать только с жилого массива Тополь-3 до остановки «Университет науки и технологий».

№21 будет сокращен до рейса между жилым массивом Сокол-2 и «Университетом науки и технологий».

Кроме того, передвижение троллейбусного маршрута №А полностью приостанавливается на период проведения ремонтных работ.

Обращаем внимание, что ранее анонсированные изменения в перемещении троллейбусов на понедельник, 14 июля, отменены. Все маршруты будут работать в обычном режиме.

Также с 14 июля 2025 года будет продлен троллейбусный маршрут №1-К. Теперь он будет курсировать не только от железнодорожного вокзала к площади Героев Майдана, но и дальше — к площади Соборной. Это улучшит сообщение в центре города и обеспечит более удобную пересадку для пассажиров.

Жителей и гостей города призывают учитывать эти изменения при планировании поездок на общественном транспорте в указанные дни.

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