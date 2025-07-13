Розпочнеться масштабний ремонт зливової каналізації, через що у Дніпрі перекриють рух транспорту.

У Дніпрі перекриють рух транспорту на окремій вулиці міста, проєкт рішення вже готовий та очікує на підпис, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в проєкті рішення, який опубліковали на сайті міськради.

З 26 липня 2025 року розпочнеться масштабний ремонт зливової каналізації, у зв’язку з чим у Дніпрі перекриють рух транспорту на низці центральних вулиць. Роботи триватимуть до 25 грудня, а перекриття охопить частину вулиці Князя Володимира Великого — від будинку №2-Б до перехрестя з вулицею Європейською, а також саму Європейську — на відрізку від будинку №18-А до №26.

Ремонтні роботи виконує департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Метою є модернізація та відновлення системи зливової каналізації, що покращить водовідведення й запобігатиме підтопленням у дощову пору.

У Дніпрі перекриють рух транспорту, тому буде внесено низку змін у схеми пересування громадського транспорту:

Тролейбуси №7, №14, №17, №20 та автобус №38 скоротять маршрут до зупинки «Мост-Сіті центр» , яка стане для них новою кінцевою.

та скоротять маршрут до зупинки , яка стане для них новою кінцевою. Автобусні маршрути №23, №57А та №88 змінять кінцеву зупинку — вона буде розташована на площі Успенській .

змінять кінцеву зупинку — вона буде розташована на . Тролейбусні маршрути №2 та №12 будуть тимчасово об’єднані в один — новий маршрут курсуватиме від житлового масиву Парус до ж/м Перемога (пров. Добровольців) .

будуть тимчасово об’єднані в один — новий маршрут курсуватиме від житлового масиву . Внесено корективи до маршрутів автобусів №120 та №121 .

. Для зручності пасажирів буде встановлено тимчасову зупинку на вулиці Січеславській Набережній, поблизу будинку №29.

Щоб забезпечити проїзд аварійних, комунальних, оперативних служб та жителів прилеглих будинків, на вулиці Європейській (на ділянці від Січеславської Набережної до вул. Князя Володимира Великого) буде організовано двосторонній рух.

Міська влада закликає жителів та гостей міста враховувати зміни при плануванні маршрутів та завчасно обирати альтернативні шляхи пересування.

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