Начнется масштабный ремонт ливневой канализации, из-за чего в Днепре перекроют движение транспорта.

В Днепре перекроют движение транспорта на отдельной улице города, проект решения уже готов и ожидает подписи, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета.

С 26 июля 2025 г. начнется масштабный ремонт ливневой канализации, в связи с чем в Днепре перекроют движение транспорта на ряде центральных улиц. Работы продлятся до 25 декабря, а перекрытие охватит часть улицы Князя Владимира Великого — от дома №2-Б до перекрестка с ул. Европейской, а также саму Европейскую — на отрезке от дома №18-А до №26.

Ремонтные работы выполняет Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета. Целью является модернизация и восстановление системы ливневой канализации, что улучшит водоотвод и предотвращает подтопления в дождливую пору.

В Днепре перекроют движение транспорта, поэтому будут внесены ряд изменений в схемы передвижения общественного транспорта:

Троллейбусы №7, №14, №17, №20 и автобус №38 сократят маршрут до остановки «Мост-Сити центр» , которая станет для них новой конечной.

и сократят маршрут до остановки , которая станет для них новой конечной. Автобусные №23, №57А и №88 изменят конечную остановку — она будет расположена на Успенской площади .

изменят конечную остановку — она будет расположена на . Троллейбусные №2 и №12 будут временно объединены в один — новый маршрут будет курсировать от жилого массива Парус до ж/м Победа (пер. Добровольцев) .

будут временно объединены в один — новый маршрут будет курсировать от жилого массива . Внесены коррективы в маршруты автобусов №120 и №121 .

. Для удобства пассажиров будет установлена ​​временная остановка на ул. Сичеславской Набережной, возле дома №29.

Чтобы обеспечить проезд аварийных, коммунальных, оперативных служб и жителей близлежащих домов, на улице Европейской (на участке от Сичеславской Набережной до ул. Князя Владимира Великого) будет организовано двустороннее движение.

Городские власти призывают жителей и гостей города учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути передвижения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: что стоит знать о процессе выдачи.

Також Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: куда обращаться за недополученной помощью.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: украинцам облегчат поиск дома, какое нововведение готовится.