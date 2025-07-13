Отже прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 14 по 20 липня обіцяє спекотну пору, проте не увесь тиждень.

Прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 14 по 20 липня зробили синоптики та розповіли містянам, чи варто очікувати погодних сюрпризів, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 14 по 20 липня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. Тиждень розпочнеться з тепла. У понеділок 14-ого числа: у місті хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Дождів не прогнозується. Температура повітря підніметься до +32 градусів.

У вівторок 15.07: повітря прогріється до +33 градусів. Увесь день у місті небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозується.

Середа 16.07: ясна пора очікується вранці та ввечері, а вдень небосвід можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів. Температура – від +23 до +32.

У четвер, 17 липня: синоптики обіцяють від 24 до 32 градусів зі знаком "+". Небо цього дня протримажться ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.

П'ятниця 18.07: з ранку до самого вечора у Дніпрі небо буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря – +24 до +27.

Субота 19.07: хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора - прогріється від +22 до +27.

Неділя 20.07: вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Протримається +21 до +27. Отже прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 14 по 20 липня обіцяє бути спекотним, проте вона відступить у другій половині неділі.

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