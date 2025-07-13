Итак, прогноз погоды в Днепре на неделю с 14 по 20 июля обещает жаркую пору, однако не всю неделю.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 14 по 20 июля сделали синоптики и рассказали горожанам, стоит ли ожидать погодных сюрпризов, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Днепре на неделю с 14 по 20 июля, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. Неделя начнется с тепла. В понедельник 14 числа: в городе облаков на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Дождей не прогнозируется. Температура воздуха поднимется до +32 градусов.

Во вторник 15.07: воздух прогреется до +33 градусов. Весь день в городе небо будет ясным, и тучи не затмят его до конца дня. Осадков не прогнозируется.

Среда 16.07: ясное время ожидается утром и вечером, а днем ​​небосвод могут затянуть тучи, однако ненадолго. Без осадков. Температура – ​​от +23 до +32.

В четверг, 17 июля: синоптики обещают от 24 до 32 градусов со знаком "+". Небо в этот день продержится ясным, но днем ​​оно затянется облаками, которые продержатся до конца суток. Без осадков.

Пятница 18.07: с утра до конца суток в Днепре небосвод будет покрыто облаками. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь. Температура воздуха – +24 до +27.

Суббота 19.07: пасмурный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который пройдет до самого вечера - прогреется от +22 до +27.

Воскресенье 20:07: днем ​​небо могут затянуть облака, однако ненадолго. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится. Продержится +21 до +27. Следовательно, прогноз погоды в Днепре на неделю с 14 по 20 июля обещает быть жарким, однако она отступит во второй половине воскресенья.

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