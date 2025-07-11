У столиці назріває нова хвиля продовольчих труднощів, адже експерти попереджають про ймовірність дефіциту продуктів у Києві.

Дефіцит продуктів у Києві може торкнутися яблук і соків на їх основі, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів у Києві може стати помітним через те, що іноземні гіганти харчової індустрії, зокрема виробники напоїв, змінюють свої закупівельні стратегії. Через брак апельсинового концентрату та стрімке зростання цін на цукор компаніям вигідніше використовувати саме яблучний концентрат.

Про це розповів співвласник садового господарства з Чернівецької області Владислав Макаренко. За його словами, нинішня ситуація на ринку яблук виглядає доволі незвично. Ще торік переробка фруктів приносила не надто багато грошей, а тепер вартість сировини для соків зросла так, що фрукти навіть із пошкодженнями через град почали купувати дорожче, ніж колись продавали якісні товарні яблука.

Макаренко також пояснює, що така ситуація не лише зменшує ризики для фермерів, а й допомагає уникнути банкрутства. Якщо світовий ринок і надалі буде недоотримувати апельсиновий концентрат, а ціна на цукор залишатиметься високою, то попит на яблучний концентрат тільки зростатиме.

І ось тут постає питання впливу на споживача, бо дефіцит продуктів у Києві означає, що яблука можуть зникати з прилавків не лише через проблеми в садах, а й через надмірний інтерес переробних підприємств.

Фермери кажуть, що цьогоріч через погодні умови урожай у багатьох регіонах виявився пошкодженим. Але навіть такі фрукти швидко пішли на переробку і принесли прибуток.

Водночас аграрії не втрачають надії на сезон 2025 року. У багатьох садах минулого року плодоношення було майже нульовим, тому тепер дерева можуть дати рекордний урожай. Якщо не завадить погода або інші форс-мажори, фруктів буде більше, і теоретично ціна мала б знизитись. Але це у теорії.

Джерело: agrotimes.ua

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