В столице назревает новая волна продовольственных затруднений, ведь эксперты предупреждают о вероятности дефицита продуктов в Киеве.

Дефицит продуктов в Киеве может затронуть яблоки и соки на их основе, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов в Киеве может стать заметным из-за того, что иностранные гиганты пищевой индустрии, в частности, производители напитков, меняют свои закупочные стратегии. За неимением апельсинового концентрата и стремительного роста цен на сахар компаниям выгоднее использовать именно яблочный концентрат.

Об этом рассказал совладелец садового хозяйства из Черновицкой области Владислав Макаренко. По его словам, нынешняя ситуация на рынке яблок выглядит достаточно необычно. Еще в прошлом году переработка фруктов приносила не слишком много денег, а теперь стоимость сырья для соков выросла так, что фрукты даже с повреждениями из-за града стали покупать дороже, чем когда-либо продавали качественные товарные яблоки.

Макаренко также объясняет, что такая ситуация не только уменьшает риски для фермеров, но помогает избежать банкротства. Если мировой рынок и дальше будет недополучать апельсиновый концентрат, а цена на сахар будет оставаться высокой, то спрос на яблочный концентрат будет только расти.

И вот здесь возникает вопрос влияния на потребителя, потому что дефицит продуктов в Киеве означает, что яблоки могут исчезать с прилавков не только из-за проблем в садах, но и из-за чрезмерного интереса перерабатывающих предприятий.

Фермеры говорят, что в этом году из-за погодных условий урожай во многих регионах оказался поврежден. Но даже такие фрукты быстро пошли на переработку и принесли прибыль.

В то же время, аграрии не теряют надежды на сезон 2025 года. Во многих садах в прошлом году плодоношение было почти нулевым, поэтому теперь деревья могут дать рекордный урожай. Если не помешает погода или другие форс-мажоры, фруктов будет больше, и теоретически цена должна снизиться. Но это в теории.

Источник: agrotimes.ua

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