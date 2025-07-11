Вартість звичного борщового набору вже давно кусається, але цього року ситуація стала критичною через дефіцит продуктів у Харкові.

Дефіцит продуктів у Харкові помітний неозброєним оком, а ціни на картоплю, моркву й капусту змушують замислитись перед кожною покупкою, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів у Харкові має кілька причин, і більшість із них дуже логічні. Як пояснює заступник голови комітету Верховної Ради з аграрної політики Степан Чернявський, головна проблема - це нестача води й нестабільний клімат.

Одещина, яка традиційно дає чималу частку овочевого врожаю, потерпає від спеки та відсутності зрошення. Через це фермери змушені робити ставку на менш вибагливі культури. А овочі без води не витримують, тож і врожаї зменшуються.

Чернявський каже, що зараз важливим є збільшення площ, які можна зрошувати. Саме на них і планують вирощувати овочі. Це має допомогти уникнути серйозного збою з поставками в майбутньому. Та поки що на ринках справжній шок. Ціни на звичайну цибулю чи буряк досить високі. За ними стоїть і вартість пального, і нестача робочих рук, і загалом складна логістика.

Але ще одна проблема - це відсутність овочесховищ. Наразі дефіцит продуктів у Харкові посилюється тим, що фермери не мають де зберігати свій врожай. До вісімдесяти відсотків вирощеного просто псується. У результаті маємо менше овочів на прилавках, що автоматично штовхає ціну догори. І це не лише локальна проблема.

За словами Чернявського, уряд запустив програму підтримки для тих, хто хоче будувати сучасні овочесховища. Якщо фермери зможуть зберігати продукцію тривалий час, то й в магазинах товари будуть стабільно, а ціннники перестануть так різко стрибати.

Джерело: Новини.LIVE

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