Стоимость привычного борщового набора уже давно кусается, но в этом году ситуация стала критической из-за дефицита продуктов в Харькове.

Дефицит продуктов в Харькове виден невооруженным глазом, а цены на картофель, морковь и капусту заставляют задуматься перед каждой покупкой, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов в Харькове имеет несколько причин, и большинство из них очень логичны. Как объясняет заместитель председателя комитета Верховной Рады по аграрной политике Степан Чернявский, главная проблема – это нехватка воды и нестабильный климат.

Одещина, традиционно дающая немалую долю овощного урожая, страдает от жары и отсутствия орошения. Поэтому фермеры вынуждены делать ставку на менее прихотливые культуры. А овощи без воды не выдерживают, так что и урожаи уменьшаются.

Чернявский говорит, что сейчас важно увеличение площадей, которые можно орошать. Именно на них и планируют выращивать овощи. Это должно помочь избежать серьезного сбоя с поставками в будущем. И пока на рынках настоящий шок. Цены на обычный лук или свеклу достаточно высоки. За ними стоит и стоимость горючего, и нехватка рабочих рук, и в целом сложная логистика.

Но еще одна проблема – это отсутствие овощехранилищ. Сейчас дефицит продуктов в Харькове усиливается тем, что фермерам негде хранить свой урожай. До восьмидесяти процентов выращенного просто портится. В результате есть меньше овощей на прилавках, что автоматически толкает цену вверх. И это не только локальная проблема.

По словам Чернявского, правительство запустило программу поддержки для тех, кто хочет строить современные овощехранилища. Если фермеры смогут хранить продукцию длительное время, то и в магазинах товары будут стабильно, а ценники перестанут так резко прыгать.

Источник: Новости.LIVE

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