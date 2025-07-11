Дефицит продуктов в Харькове виден невооруженным глазом, а цены на картофель, морковь и капусту заставляют задуматься перед каждой покупкой, сообщает Politeka.
Дефицит продуктов в Харькове имеет несколько причин, и большинство из них очень логичны. Как объясняет заместитель председателя комитета Верховной Рады по аграрной политике Степан Чернявский, главная проблема – это нехватка воды и нестабильный климат.
Одещина, традиционно дающая немалую долю овощного урожая, страдает от жары и отсутствия орошения. Поэтому фермеры вынуждены делать ставку на менее прихотливые культуры. А овощи без воды не выдерживают, так что и урожаи уменьшаются.
Чернявский говорит, что сейчас важно увеличение площадей, которые можно орошать. Именно на них и планируют выращивать овощи. Это должно помочь избежать серьезного сбоя с поставками в будущем. И пока на рынках настоящий шок. Цены на обычный лук или свеклу достаточно высоки. За ними стоит и стоимость горючего, и нехватка рабочих рук, и в целом сложная логистика.
Но еще одна проблема – это отсутствие овощехранилищ. Сейчас дефицит продуктов в Харькове усиливается тем, что фермерам негде хранить свой урожай. До восьмидесяти процентов выращенного просто портится. В результате есть меньше овощей на прилавках, что автоматически толкает цену вверх. И это не только локальная проблема.
По словам Чернявского, правительство запустило программу поддержки для тех, кто хочет строить современные овощехранилища. Если фермеры смогут хранить продукцию длительное время, то и в магазинах товары будут стабильно, а ценники перестанут так резко прыгать.
Источник: Новости.LIVE
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.
Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.
Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.