Робота для пенсіонерів у Києві є не винятком, а частина нової реальності, де досвід та відповідальність цінуються нарівні з молодістю.

Робота для пенсіонерів у Києві стає дедалі більш затребуваною та доступною, адже у столиці з’являються нові вакансії для людей старшого віку, повідомляє Politeka.

Про це свідчить сайт work.ua.

Вакансії пропонують не лише стабільний дохід, а й повну зайнятість, соціальні гарантії та гнучкий розклад.

Фабрика з виготовлення штор, що розташована на вулиці Михайла Брайчевського, запрошує охайних і відповідальних кандидатів на посаду прибиральниці. Заробітна плата становить 17 000 гривень. У графіку передбачено вихідні, а працівники можуть додатково підзаробляти, виконуючи прості завдання на виробництві.

Компанія Glovo активно шукає кур’єрів для доставлення замовлень правобережною частиною столиці. Заробіток — до 60 000 грн щомісяця. Оформлення просте, робочий час обирається індивідуально. Доставляти можна пішки, на велосипеді, мотоциклі чи авто.

Fozzy Group запрошує до логістичного хабу комплектувальників. Обіцяють до 45 000 грн, безкоштовне харчування, проживання та транспорт. Працевлаштовують жінок, чоловіків, людей з інвалідністю. Заявлено перевагу для ветеранів.

Ці компанії доводять: робота для пенсіонерів у Києві — не виняток, а частина нової реальності, де досвід та відповідальність цінуються нарівні з молодістю.

До слова, у Києві обмежили рух.

Так, у вівторок, 9 липня, з восьмої години ранку до п’ятої вечора частково обмежено рух транспорту в Києві на бульварі Лесі Українки. Обмеження стосуються ділянки між будинками №21-Б та №23. На місці працюють дорожні служби Печерського району, які виконують поточний ремонт асфальтового покриття.

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