Работа для пенсионеров в Киеве не исключение, а часть новой реальности, где опыт и ответственность ценятся наравне с молодостью.

Работа для пенсионеров в Киеве становится все более востребованной и доступной, ведь в столице появляются новые вакансии для людей постарше, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствует сайт work.ua.

Вакансии предлагают не только стабильный доход, но и полную занятость, социальные гарантии и гибкое расписание.

Фабрика по изготовлению штор, расположенная на улице Михаила Брайчевского, приглашает аккуратных и ответственных кандидатов на должность уборщицы . Заработная плата составляет 17000 гривен. В графике предусмотрены выходные, а работники могут дополнительно подрабатывать, выполняя простые задания на производстве.

Компания Glovo активно ищет курьеров для доставки заказов правобережной частью столицы. Заработок – до 60 000 грн ежемесячно. Оформление простое, рабочее время выбирается индивидуально. Доставлять можно пешком, на велосипеде, мотоцикле или автомобиле.

Fozzy Group приглашает к логистическому хабу комплектующих . Обещают до 45000 грн, бесплатное питание, проживание и транспорт. Трудоустраивают женщин, мужчин, людей с инвалидностью. Заявлено преимущество для ветеранов.

Эти компании доказывают: работа для пенсионеров в Киеве не исключение, а часть новой реальности, где опыт и ответственность ценятся наравне с молодостью.

К слову, в Киеве ограничили движение.

Так, во вторник, 9 июля, с восьми часов утра до пяти вечера частично ограничено движение транспорта в Киеве на бульваре Леси Украинки. Ограничения касаются участка между домами №21-Б и №23. На месте работают дорожные службы Печерского района, производящие текущий ремонт асфальтового покрытия.

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