Грошова допомога від ООН для пенсіонерів у Запорізькій області стає справжнім рятувальним колом для багатьох людей, які опинилися в скрутних обставинах.

Грошова допомога від ООН для пенсіонерів у Запорізькій області надається автоматично, без потреби звертатися до державних органів або міжнародних фондів, повідомляє Politeka.

Як зазначають на Урядовому Порталі, йдеться про фінансову підтримку, яка вже охоплює декілька регіонів і може суттєво полегшити життя тим, хто опинився у складних обставинах.

Грошова допомога від ООН для пенсіонерів у Запорізькій області передбачає щомісячні виплати від Всесвітньої продовольчої програми. Програма діє для мешканців регіонів, де тривають бойові дії або ситуація залишається напруженою. Уряд України раніше узгодив продовження цієї ініціативи до середини 2025 року.

Розмір виплат розраховується як різниця між базовою сумою у 3250 гривень та фактичною пенсією, яку людина отримує. Якщо, наприклад, пенсія складає 3100 гривень, то доплата становитиме 150. Це додаткові кошти, які літня людина отримує щомісяця на той самий банківський рахунок, куди надходить основне забезпечення.

Подавати заяви або звертатися до установ не потрібно. Уся інформація про одержувачів уже є у базі Пенсійного фонду. Тож грошова допомога від ООН для пенсіонерів у Запорізькій області нараховується автоматично, якщо людина відповідає кільком умовам.

Серед них: проживання на території активних або прифронтових бойових дій, розмір пенсії не вище ніж 3250 і відсутність інших міжнародних виплат для внутрішньо переміщених осіб після березня 2023 року.

Якщо людина перестає відповідати хоча б одній з цих умов, гроші припиняють надходити. Ініціатива діє ще на Донеччині, Луганщині, Миколаївщині, Херсонщині, Чернігівщині, Харківщині, Сумщині та Дніпропетровщині.

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