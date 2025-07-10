Денежная помощь от ООН для пенсионеров в Запорожской области становится настоящим спасательным кругом для многих людей, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах.

Денежная помощь от ООН для пенсионеров в Запорожской области предоставляется автоматически, без необходимости обращаться в государственные органы или международные фонды, сообщает Politeka.

Как отмечают на Правительственном Портале , речь идет о финансовой поддержке, которая уже охватывает несколько регионов и может существенно облегчить жизнь тем, кто оказался в сложных обстоятельствах.

Денежная помощь ООН для пенсионеров в Запорожской области предусматривает ежемесячные выплаты от Всемирной продовольственной программы. Программа действует для жителей регионов, где продолжаются боевые действия или ситуация остается напряженной. Правительство Украины ранее согласовало продолжение этой инициативы до середины 2025 года.

Размер выплат рассчитывается как разница между базовой суммой 3250 гривен и фактической пенсией, которую человек получает. Если, например, пенсия составляет 3100 гривен, то доплата будет составлять 150. Это дополнительные средства, которые пожилой человек получает ежемесячно на тот же банковский счет, куда поступает основное обеспечение.

Подавать заявления или обращаться в учреждения не нужно. Вся информация о получателях уже находится в базе Пенсионного фонда. Поэтому денежная помощь ООН для пенсионеров в Запорожской области начисляется автоматически, если человек отвечает нескольким условиям.

Среди них: проживание на территории активных или прифронтовых боевых действий, размер пенсии не выше 3250 и отсутствие других международных выплат для внутренне перемещенных лиц после марта 2023 года.

Если человек перестает отвечать хотя бы на одном из этих условий, деньги прекращают поступать. Инициатива действует еще на Донетчине, Луганщине, Николаевщине, Херсонщине, Черниговщине, Харьковщине, Сумщине и Днепропетровщине.

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