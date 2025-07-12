Житло для переселенців у Тернополі знайти не так легко, якщо йдеться про хороші умови, тому на державному рівні плануються масштабні зміни.

В Україні готується до запуску електронний реєстр, який дозволить переселенцям обирати житло у Тернополі самостійно, повідомляє Politeka.

Про це пише народний депутат України, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов в своєму телеграм-каналі.

Усе буде максимально просто та зрозуміло. Фото об’єкта, опис, технічний стан і кнопка подати заявку. Таку систему розробляють у межах масштабної державної ініціативи. Житло для переселенців у Тернополі теж увійде до цього реєстру, і це дасть людям реальний шанс швидше знайти нову домівку.

Житло для переселенців у Тернополі стане частиною загальнонаціонального проєкту з інвентаризації державної та комунальної нерухомості. Про це розповів народний депутат Павло Фролов. Він очолює парламентську комісію, яка опікується питаннями внутрішньо переміщених осіб.

Робота над проєктом уже триває в усіх регіонах. По всій країні створено координаційні комісії, які збирають дані про будівлі, що перебувають у власності громад або держави. Далі інформацію отримують районні групи. Їхнє завдання — виїжджати на місце, оцінювати технічний стан кожного об’єкта, фотографувати і готувати висновки.

Фахівці визначають, чи придатне приміщення для негайного заселення, чи потребує ремонту і скільки це коштуватиме. Усі зібрані дані передаються назад на обласний рівень. Саме там їх систематизують і завантажують на спеціальний сайт. Кожен об’єкт буде відображено на інтерактивній мапі.

ВПО зможе подивитися фото, прочитати характеристики і подати заявку без посередників і довгих бюрократичних процедур. У реєстрі будуть представлені найрізноманітніші типи нерухомості. Поки що точну дату запуску не оголошено. Але за словами членів парламентської комісії з питань ВПО, це планується у найближчі місяці.

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