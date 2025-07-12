Жилье для переселенцев в Тернополе найти не так легко, если речь идет о хороших условиях, поэтому на государственном уровне планируются масштабные изменения.

В Украине готовится к запуску электронный реестр, позволяющий переселенцам выбирать жилье в Тернополе самостоятельно, сообщает Politeka.

Об этом пишет народный депутат Украины, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав ВПО Павел Фролов в своем телеграмм-канале.

Все будет максимально просто и понятно. Фото объекта, описание, техническое состояние и кнопка подать заявку. Такая система разрабатывается в рамках масштабной государственной инициативы. Жилье для переселенцев в Тернополе тоже войдет в этот реестр, и это даст людям реальный шанс побыстрее найти новый дом.

Жилье для переселенцев в Тернополе станет частью общенационального проекта инвентаризации государственной и коммунальной недвижимости. Об этом рассказал народный депутат Павел Фролов. Он возглавляет парламентскую комиссию, которая занимается вопросами внутренне перемещенных лиц.

Работа над проектом уже идет во всех регионах. По всей стране созданы координационные комиссии, собирающие данные о зданиях, находящихся в собственности общин или государства. Далее информацию получают районные группы. Их задача – выезжать на место, оценивать техническое состояние каждого объекта, фотографировать и готовить выводы.

Специалисты определяют, пригодно ли помещение для немедленного заселения, требует ремонта и сколько это будет стоить. Все собранные данные передаются обратно на областной уровень. Там их систематизируют и загружают на специальный сайт. Каждый объект отображается на интерактивной карте.

ВПЛ сможет посмотреть фото, прочитать характеристики и подать заявку без посредников и долгих бюрократических процедур. В реестре будут представлены самые разные типы недвижимости. Пока точная дата запуска не объявлена. Но, по словам членов парламентской комиссии по вопросам ВПЛ, это планируется в ближайшие месяцы.

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